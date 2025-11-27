رئيس الشركة المنظمة لزيارة البابا لاوون: هناك مسؤولية كبيرة تقع علينا للتحضير للزيارة

أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ICE International Events" المنظّمة لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، شادي فيّاض، إلى أنّ "لبنان بلد السلام، لبنان وهناك مسؤولية كبيرة تقع علينا للتحضير لزيارة البابا لاوون"، مشيرًا إلى أنّ "التنظيم للقداس تم على معايير عالمية".
ووجه تحية إلى السيدة الأولى نعمت عون، "لأنها تعمل بجهد ليكون اسم لبنان مميّز في العالم وخاصة من خلال هذه الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر".
وأضاف فياض: "كفانا حروباً في لبنان. نريد ان نعيش بسلام، مسلمين ومسيحيين، في بلدنا".
