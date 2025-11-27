الجيش الإسرائيلي ينفّذ أكثر من 200 عملية دهم واعتقال شمال الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:56 مساءً - يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 200 عملية دهم واعتقال وتفتيش واحتجاز شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ يومين، وسط اتهامات له بإعدام شبان فلسطينيين ميدانيا.

ووفقا لمراسل الجزيرة في فلسطين محمد الأطرش، فقد جرت هذه العمليات في طوباس ومخيم الفارعة وبلدات طمون وتياسير وعقابة شمالي الضفة، وأحالت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

ونقل الأطرش عن عائلة من مدينة طوباس، أخرجتها قوات الاحتلال مرتين خلال اليومين الماضيين، أن البيوت المستهدفة تعود في غالبيتها إلى أسرى أو شهداء، بينما يزعم الاحتلال أنه يستهدف أماكن كانت منطلقا لعمليات نفذها مقاومون.

ويرى الفلسطينيون أن ما يجري في هذه المناطق ليس سوى محاولة للانتقام من هؤلاء الأسرى والشهداء دون وجود حاجة أمنية، خصوصا أنها شملت اعتقال أسرى محررين، كما يقول مراسل الجزيرة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النيران من رشاشاتها على مدينة طوباس عصر اليوم الخميس، في خطوة يقول الأطرش إنها غير مسبوقة، مشيرا إلى استخدام سلاح الجو والهندسة في هذه العملية دون سبب معروف.

وأطلق الاحتلال سراح 60 فلسطينيا من بين 120 على الأقل، وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، وتعرضوا للسب والتهديد والضرب والتنكيل بعائلاتهم وتخريب بيوتهم.

ويحاصر الاحتلال حاليا مدينة طوباس -التي يقطنها 70 ألف فلسطيني- ويواصل تقطيع أوصالها بالحواجز والدوريات الأمنية المنتشرة فيها، والتي تعتقل كل من لا يلتزم بحظر التجوال الكامل المفروض منذ يومين، بما في ذلك الصحفيون.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني يعتزم تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان عدد الإصابات، لكن قوات الاحتلال باغتت المكان ولاحقت المتواجدين، واعتقلت بعضهم، وبينهم صحفيون، وفق الأطرش.

تصفية شابين في جنين

وفي جنين، حاصرت قوات الاحتلال منزلا بحي جبل أبوضهير، وفق مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، التي نقلت عن شهود أن شابين فلسطينيين سلما نفسيهما لقوات الاحتلال، التي أجبرتهما على العودة للمخزن الذي خرجا منه قبل أن يسمع دوي إطلاق نار في المكان وسط حديث عن تصفيتهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في إطلاق نار على فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في جنين، وفي الوقت نفسه، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن تصفية 3 مسلحين في جنين، دون تقديم تفاصيل، لكن البديري نقلت عن شهود أن الشابين لم يكونا مسلحين وأن الجيش أعدمهما ميدانيا.

وليس معروفا أيضا مصير العائلة التي تعيش في هذا المنزل المحاصر منذ ساعات، تخللها تحليق مروحية فوقه.

وفي السياق، قالت إذاعة الجيش إن سلاح الجو قصف 7 مواقع في شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى تمشيط أكثر من 120 موقعا خلال اليوم الأول من العملية الحالية والتحقيق ميدانيا مع “عشرات المشبوهين”.

كما أعلن الجيش اعتقال فلسطينيين قال إنهم خرجوا لتنفيذ هجمات من داخل القرى المشمولة بالعملية العسكرية الحالية.