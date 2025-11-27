هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني حول لبنان في ظل التوترات

افادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان يعقدون جلسة نقاش أمني حول لبنان في ظل التوترات".
وفي وقت سابق اليوم٫ أشار مسؤولون إسرائيليون لصحيفة جيروزالم بوست، إلى أنّ "حزب الله يستعيد قدراته يومًا بعد يوم، وصبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد، ما قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط".
وادّعى المسؤولون بأنّ "حزب الله يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة إنشاء مواقعه وقواعده"، معتبرين أنّ "مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى زيادة في النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".
