كاثي وود: هدف ARK الصعودي لبيتكوين عند 1.5 مليون دولار لم يتغير مع ترقّب الأسواق لانتعاش جديد

تام شمس - الخميس 27 نوفمبر 2025 08:51 مساءً - قد تكون أسواق الأسهم والعملات المشفرة في طريقها لانعكاس صعودي بنهاية العام، مع تحسّن مستويات السيولة وتحول السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من الدعم عقب انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وفقًا لشركة إدارة الاستثمار ARK Invest، فإن تحسّن ظروف السوق سيكون مدفوعًا بزيادة السيولة، حيث عاد بالفعل نحو 70 مليار دولار إلى الأسواق منذ انتهاء الإغلاق الحكومي، مع توقّعات بعودة 300 مليار دولار إضافية خلال الأسابيع الخمسة إلى الستة المقبلة مع عودة حساب وزارة الخزانة إلى مستواه الطبيعي.

كما يُتوقَّع وصول عامل محفّز آخر في 1 ديسمبر، حين ينهي الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي (QT)، ويتجه إلى التيسير الكمي (QE)، أي العودة إلى شراء السندات لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وكتبت ARK في منشور على منصة X يوم الأربعاء:

“مع عودة السيولة، واقتراب نهاية التشديد الكمي في 1 ديسمبر، وتحوّل السياسة النقدية إلى وضع أكثر دعمًا، نعتقد أن الظروف باتت مهيأة لتمكن الأسواق من قلب مسار التراجعات الأخيرة.”

المصدر: ARK Invest

انفراج مرتقب في أزمة السيولة التي تضغط على الكريبتو والذكاء الاصطناعي

قالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار في ARK Invest، في منشور على X يوم الخميس، إن “أزمة السيولة” التي تضغط على أسواق العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي “ستنعكس خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

كانت ARK قد توقعت في أبريل سعرًا مستهدفًا لبيتكوين بحلول 2030 يصل إلى 1.5 مليون دولار في “السيناريو الصعودي”، و300 ألف دولار في “السيناريو المنخفض”.

السعر المستهدف لبيتكوين بحلول 2030. المصدر: Ark-invest.com

ورغم التصحيح الأخير في سوق العملات المشفرة، وانتزاع العملات المستقرة جزءًا من دور بيتكوين كأصل ملاذ آمن، قالت وود إن الهدف الصعودي لم يتغير.

وأضافت خلال ندوة إلكترونية يوم الاثنين:

“العملات المستقرة تسارعت، وأخذت بعض الدور الذي كنّا نتوقعه لبيتكوين، لكن ارتفاع سعر الذهب كان أكبر بكثير مما توقعناه… وبالتالي فإن هدفنا الصعودي، الذي يركز عليه معظم الناس، لم يتغير فعليًا.”

الندوة الإلكترونية لكاثي وود. المصدر: Ark-funds.com

محللون آخرون توقعوا أيضًا موجة صعود قوية لسوق الكريبتو مع تحسّن الظروف المالية في الولايات المتحدة. وبشكل لافت، قال آرثر هايز، الشريك المؤسس لـ BitMEX، إن إعلان الفيدرالي التحوّل إلى التيسير الكمي قد يدفع بيتكوين إلى 250 ألف دولار.

لكنّ الأسواق ستظل تفتقر إلى الزخم ما لم تستطع بيتكوين استعادة مستوى 92,000 دولار، والذي “قد يفتح الباب أمام تعافٍ أوسع إذا توافقت الظروف الكلية”، بحسب إيليا كالتشيف، محلل لدى منصة Nexo، في حديثه لـCointelegraph.