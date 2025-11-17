Galaxy: المؤسسات لا تهتم بخلاف Bitcoin Core مقابل Knots

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - قال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في Galaxy Digital، إن معظم المستثمرين المؤسسيين في البيتكوين لا يعرفون شيئًا عن الجدل الدائر بين Bitcoin Core وKnots منذ بضعة أشهر ولا يهتمون به أصلًا.

يدور الجدل حول ما يجب أن يُستخدَم فيه البيتكوين (BTC) وما إذا كان ينبغي استبعاد المعاملات غير المالية. وقد اشتعل الجدل عقب تحديث Bitcoin Core v30، الذي اعتبره البعض بمثابة فتح “بوابة” أمام الرسائل غير المرغوب فيها.

يرى مؤيدو عقد Knots أنه ينبغي تصفية هذا النوع من “السبام”، لأنه قد يسمح لجهات خبيثة بإضافة محتوى غير قانوني أو غير أخلاقي إلى البلوكشين.

لكن فريق Bitcoin Core يحذّر من أن فرض أي قيود قد يؤدي إلى تشتيت الشبكة، وإرباك المستخدمين، والتعارض مع أحد المبادئ الأساسية للتكنولوجيا.

أكثر من نصف المستثمرين لا يعرفون أو لا يهتمون

في منشور على منصة X يوم الاثنين، قال ثورن إنه توصّل إلى هذا الاستنتاج بعد إجرائه استطلاعًا شمل 25 مستثمرًا مؤسسيًا تتعامل معهم Galaxy. وأوضح أن 46% منهم قالوا إنهم غير مطّلعين على الجدل، بينما قال 36% إنهم لا يعرفون أو لا يكترثون.

أما الـ18% المتبقون، فقد صرّح جميعهم بتفضيلهم موقف Bitcoin Core.

قال ثورن: “رأس المال الحقيقي، المستثمرون الحقيقيون، مقدّمو الخدمات، وحتى المسؤولون الحكوميون، إمّا لا يرون أي مشكلة على الإطلاق أو لا يعلمون بوجود نقاش أساسًا. وفي أحسن الأحوال يعتبرونه مشكلة افتراضية، كما أن الحلول المقترحة لا تعالج (المشكلة المزعومة) التي يدّعون أنها حقيقية.”

وأضاف: “حتى لو تم اعتماد مقترحاتهم، فإن نظرياتهم القانونية مجرد هراء، والمخاوف المرتبطة بها سبق للجميع أن تعاملوا معها منذ سنوات خلال النقاشات المبكرة حول قانونية الأنظمة اللامركزية.”

ثورن: الاستطلاع صغير، لكنه مُعبّر

ورغم أن الاستطلاع شمل 25 مستثمرًا فقط، فإن أحد المستخدمين تساءل حول مدى دقة العينة. وردّ ثورن بأنه “سؤال مشروع”، لكنه أكد أن نتائج الاستطلاع تعكس ما يراه في الواقع.

وقال: “لن أكشف عن هويات المشاركين، لكن نعم نتائج الاستطلاع تتطابق تمامًا مع محادثاتي مع الحيتان والمستثمرين وقادة شركات التعدين ومقدّمي الخدمات والمسؤولين الحكوميين خلال الأشهر الماضية.”

وأضاف أنه “لم يُجرِ استطلاعًا بين المعدّنين، لكني أعرف معظم الكبار منهم جيدًا ولا أحد يهتم أو يتابع بأي شكل.”

ثلاثة سيناريوهات محتملة

في الشهر الماضي، أثار مقترح لتحسين البيتكوين يتضمّن soft fork موجة غضب على منصة X بسبب فقرة بدا أنها تلوّح بعواقب قانونية لمن يرفضون التحديث.

لكن ثورن يرى أن الجدل سينتهي بإحدى ثلاث طرق أحدها قد يلحق ضررًا كبيرًا باعتماد البيتكوين.

السيناريو الأول، وفقًا لثورن، هو: “لا أحد يهتم، فيتلاشى الموضوع في طي النسيان.”

أما السيناريو الثاني، فهو أنهم “يخلقون المشكلة التي يخشونها من خلال تخويف الناس وإبعادهم عن البيتكوين… ومع ذلك تفشل أفكارهم المتعلقة بالفورك.”

أما السيناريو الثالث والأبعد احتمالًا فهو أن “تُعتمد التغييرات التي يقترحونها… لكن حتى في هذا السيناريو غير المحتمل، ستفشل حلولهم. وبسبب فشل حلولهم وتخويفهم للعالم من الأنظمة اللامركزية، سيتعرّض اعتماد البيتكوين لضرر لا يمكن إصلاحه.”