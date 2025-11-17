"فالكون سترايك" و"نبتون سترايك" استعراض للقوة في المتوسط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تشارك سفن وطائرات من مجموعة حاملات الطائرات البريطانية الضاربة - وهي أكبر مجموعة حاملات طائرات دولية تُشكّلها المملكة المتحدة على الإطلاق - مع حلفائها في مناورة "ضربة نبتون" الكبرى لحلف الناتو.

أعلن وزير الدفاع البريطاني أن حاملة الطائرات القوية التابعة للبحرية الملكية "إتش إم إس برينس أوف ويلز" وطائراتها المقاتلة المتطورة تخضع لقيادة حلف الناتو.

وتُعدّ حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس ويلز" أول حاملة طائرات مزودة بأحدث طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز إف-35، ملتزمة بحلف الناتو.

وشهدت مناورة "فالكون سترايك" مشاركة طائرات إف-35 البريطانية والإيطالية جنبًا إلى جنب في عرضٍ قوي لقوة حلف الناتو..

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، يشهد هذا الإنجاز الهام وصول مجموعة حاملة الطائرات الضاربة إلى "القدرة التشغيلية الكاملة" - مع طائرات متطورة من الجيل الخامس، وأنظمة مراقبة جوية، وسفن دعم حيوية للحفاظ على أمن المملكة المتحدة داخليًا وقوتها في الخارج، ودعم الأمن الأوروبي.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستضيف فيه وزيرا الدفاع والخارجية جون هيلي وإيفيت كوبر نظرائهما الإيطاليين غيدو كروسيتو وأنطونيو تاجاني اليوم (الاثنين 17 نوفمبر) على متن حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، قبالة سواحل نابولي، خلال زيارة للمدينة البحرية التاريخية.

الناتو أولا

وتماشيًا مع نهج المملكة المتحدة "حلف شمال الأطلسي أولاً"، كما هو موضح في مراجعة الدفاع الاستراتيجية، ستزيد حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" ومجموعتها الضاربة بشكل كبير من قوة حلف شمال الأطلسي وجاهزيته.

وتعني هذه الخطوة أيضًا أنه لأول مرة، سيكون لدى حلف شمال الأطلسي مجموعة ضاربة لحاملة طائرات تحت قيادته مزودة بأحدث طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز F-35.

قبالة سواحل نابولي، سيستضيف النائبان جون هيلي وإيفيت كوبر اجتماعًا وزاريًا مشتركًا بين المملكة المتحدة وإيطاليا مع وزير الدفاع الإيطالي . ستركز المحادثات على تعميق التعاون الدفاعي والأمني، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة تهديدات الحرب الهجينة وتعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.

وتشارك طائرات F-35 البريطانية في مناورات "فالكون سترايك" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تعمل مع الطائرات الإيطالية. وقد أكملت الطائرات السريعة البريطانية أكثر من 1000 طلعة جوية خلال انتشارها هذا العام، مما عزز جاهزية المملكة المتحدة القتالية.

وزير الدفاع

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: هذه لحظة فخر لبريطانيا. المملكة المتحدة تعزز جهودها من أجل الأمن الأوروبي وتنفذ خطتنا "الناتو أولاً" وهنا أعرب عن امتناني العميق لاحترافية وتفاني جميع من عملوا للوصول إلى هذه اللحظة المهمة.

وأضاف: نحن في عصر جديد من التهديدات يتطلب عصرًا جديدًا للدفاع. تنبع قوتنا من القوة الصلبة والتحالفات القوية، لذا من المناسب الاحتفال بهذه اللحظة إلى جانب أحد أقرب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في إيطاليا. تعمل طائراتهم من طراز F-35 من حاملة الطائرات لإظهار الشراكة العميقة بين جيشينا.

وقال هيلي: ستختبر هذه المناورة في البحر الأبيض المتوسط ​​قدرة حلف الناتو على ضرب أهداف في البحر، وتشمل مهام جوية انطلاقًا من حاملات الطائرات وعمليات إنزال برمائية. كما ستشهد تدريبات مضادة للغواصات، حيث سيتدرب الأفراد على سيناريوهات مثل ضمان حرية الملاحة وتأمين نقاط الاختناق البحرية.