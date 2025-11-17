رئيس بي بي سي: سنقاتل!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن سمير شاه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بأنه "لا أساس لدعوى التشهير التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد تامب، ونحن عازمون على محاربة هذا الأمر".

وصرّح ترامب بأنه سيقاضي الهيئة مطالبًا بتعويضات تتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، قال السيد شاه: "هناك الكثير مما يُكتب ويُقال ويُتكهن به حول إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك التكاليف أو التسويات المحتملة.

وأضاف: "في كل هذا، نحن، بالطبع، ندرك تمامًا امتياز تمويلنا وضرورة حماية دافعي رسوم الترخيص، أي الشعب البريطاني.

وأود أن أكون واضحًا تمامًا معكم - موقفنا لم يتغير. لا أساس لدعوى التشهير، ونحن عازمون على محاربة هذا الأمر".

ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأميركي يوم السبت أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد الهيئة بسبب تعديل خطابه في برنامج بانوراما - على الرغم من اعتذار بي بي سي.

وقال الرئيس الأميركي: سنقاضيهم. سنقاضيهم مطالبين بتعويضات تتراوح بين مليار دولار (792 مليون جنيه إسترليني) وخمسة مليارات دولار (3.79 مليار جنيه إسترليني)، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل، حسبما قال للصحفيين.

وأضاف: "علينا أن نفعل ذلك، لقد اعترفوا حتى بالغش. ليس الأمر أنهم لم يفعلوا ذلك. لقد غشوا. لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي."

وصرحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الخميس أن تعديل خطاب السيد ترامب في 6 يناير/كانون الثاني 2021 أعطى "انطباعًا خاطئًا بأن الرئيس ترامب قد دعا مباشرةً إلى أعمال عنف".

واعتذرت الهيئة وقالت إن اقتطاع جزء من الخطاب كان "خطأً في التقدير"، لكنها رفضت دفع تعويض مالي بعد أن هدد محامو الرئيس الأمريكي برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات قدرها مليار دولار ما لم يُنشر تراجع واعتذار.

وأدت فضيحة بانوراما إلى استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في بي بي سي: المدير العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تورنيس. أعلنت القناة أنها لن تبث حلقة "ترامب: فرصة ثانية؟" من برنامج بانوراما مجددًا، ونشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني يوم الخميس.