5 مشاريع من جامعات وطنية تنافس في معرض «ابتكارات للبشرية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

افتُتح اليوم معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، أحد أكبر التجمعات العالمية للمواهب الجامعية، والذي يستعرض هذا العام 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين أكثر من 3000 مشاركة تقدّم بها طلاب وباحثون من 1200 جامعة حول العالم.

يُقام المعرض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، بالتزامن مع الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل.

ويقدم الحدث منصة مفتوحة لابتكارات أكاديمية تعالج تحديات محورية تشمل الصحة والزراعة والمياه والطاقة والتنقل والبيئة والتغير المناخي والمجتمع، مع إتاحة الفرصة للمبتكرين للتواصل مع جهات حكومية وشركات تقنية ومستثمرين، بما يعزّز فرص التطبيق التجاري والتحول إلى مشاريع ريادية واعدة. وسيتم، في ختام المعرض، تكريم خمسة مشاريع فائزة ضمن الدورة الحادية عشرة للمبادرة.

يشارك في الدورة الحالية عدد من المشاريع النوعية التي طوّرها طلبة جامعات الدولة، وتتناول حلولاً مستقبلية في التشخيص الطبي والطاقة النظيفة وإدارة الفضاء والصحة النفسية والتقنيات الرقمية التعليمية:

- جهاز استشعار حيوي للتشخيص الفوري – جامعة خليفة

ابتكار يعتمد فيروسات مهندسة وراثياً مرتبطة بأكسيد الجرافين للكشف عن مسببات الأمراض خلال أقل من ثانية، وبدقة تصل إلى جزء من البليون، ومن دون الحاجة إلى أجسام مضادة، ما يتيح تشخيصاً سريعاً ومنخفض التكلفة في البيئات السريرية والزراعية والبيئية.

- إنتاج الهيدروجين الحيوي من نفايات الطعام – جامعة الإمارات

نظام دائري يحوّل نفايات الطعام إلى هيدروجين نظيف باستخدام الطحالب الدقيقة وبكتيريا الحمأة، بقدرة إنتاج تصل إلى 1600 مل/لتر، واسترجاع 80–95% من المغذيات، مع تقليل الانبعاثات وإنتاج سماد حيوي. يمثل مساراً قابلاً للتوسّع لدعم الاقتصاد الحيوي وإدارة النفايات.

- شبكة أقمار صناعية ذكية لإدارة حركة المرور الفضائي – جامعة خليفة

حلٌّ متقدم يدمج مشاركة البيانات الفورية والتصوير عالي الدقة واتخاذ القرار الذاتي لرصد الحطام الفضائي ومنع التصادمات، عبر تعديل المسارات بشكل مستقل ودون انتظار أوامر أرضية، مما يعزّز الأمن والاستدامة في الفضاء.

- «سند»: منصة رقمية للأطفال ضمن طيف التوحّد – جامعة أبوظبي

منصة عربية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتضمن تقييماً ثقافياً، وألعاب واقع معزّز، ووكلاء افتراضيين ثنائيي اللغة لدعم مهارات التواصل والحركة واللغة. توفر لوحات بيانات ذكية للمعالجين والأهالي، وتوحّد الرعاية ضمن أداة سهلة الوصول.

- «وصل»: منصة للصحة النفسية قائمة على الذكاء الاصطناعي – جامعة محمد بن راشد للطب وعلوم الصحة

ابتكار يعتمد الإرشاد الذكي والتوافق العلاجي بناءً على الحالة المزاجية، مع أدوات مثل كتابة اليوميات، والمهام اليومية، وتتبُّع الحالة عبر الساعة الذكية، بهدف توفير رعاية نفسية شمولية سهلة الوصول ومتوافقة مع الخصوصية الثقافية.