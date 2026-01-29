ارتفاع أسعار القمح والصويا والذرة بفضل ضعف الدولار والطقس الحار في الأرجنتين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء محققاً مستويات قياسية جديدة في ظل انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية (قبل قرار الفائدة) فضلاً عن استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

تزامن ذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أسطولاً حربياً إضافياً نحو إيران، داعياً طهران إلى إبرام اتفاق نووي مع بلاده، وحذر الحكومة الإيرانية بأن الضربة العسكرية القادمة سوف تكون أسوأ بكثير من سابقتها.

وبما يتماشى مع توقعات الأسواق، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويضع هذا القرار حدًا لثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، والتي وُصفت سابقًا بأنها خطوات وقائية تهدف إلى الحماية من أي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبالتزامن مع قرار التثبيت، رفعت اللجنة تقييمها لوتيرة النمو الاقتصادي، كما خففت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنة بمخاطر التضخم. وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن «المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية. مكاسب الوظائف لا تزال منخفضة، في حين أظهر معدل البطالة بعض مؤشرات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما».

وشكّل حذف فقرة مهمة من البيان تطورًا لافتًا، إذ ألغت اللجنة الإشارة السابقة إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل تفوق مخاطر ارتفاع التضخم، وهو ما يعكس توجهًا نحو نهج أكثر صبرًا في السياسة النقدية، مع اعتبار أن هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل باتا أكثر توازنًا.

من جانبه، علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول قائلاً إنه لا يوجد ما يدعم الرأي بأن المستثمرين حول العالم يتحوطون ضد مخاطر الدولار، مستبعدًا فكرة رفع الفائدة بدلًا من خفضها في المستقبل القريب.

وأوضح بأن أسعار الفائدة الحالية مناسبة لتعزيز التقدم نحو هدفي الفيدرالي المتمثل في وتيرة التوظيف الكاملة وخفض التضخم، لكنه أقر في نفس الوقت بأن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن الطلب على العمالة تراجع بشكل واضح.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.

وارتد الدولار متعافياً من خسائره السابقة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بيسنت بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سعر صرف الين.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.6% إلى 5368.4 دولار للأوقية.