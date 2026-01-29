الأسهم الأمريكية تغلق على استقرار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت عقود الذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الأربعاء وسط مخاوف من تأثر المحاصيل بالطقس الحار والجاف في الأرجنتين، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل السلع الأمريكية أرخص للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عقود القمح أيضًا.

تأثير الدولار

وقف الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات التي سجلها يوم الثلاثاء. منذ 20 يناير، تراجع الدولار بنحو 3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط مخاوف المستثمرين من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك السعي للاستحواذ على غرينلاند.

وقال شون هيكي، محلل في بنك Bendigo Agribusiness: "انخفاض الدولار الأمريكي يفيد الأسعار من منظور الصادرات، حيث يجعل السلع الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب."

تأثير الطقس في الأرجنتين

في جنوب أمريكا، ضرب الطقس الحار والجاف الأرجنتين، مما يهدد إنتاج المحاصيل في أكبر مصدر لعلف الصويا وزيت الصويا في العالم، وثالث أكبر مزود للذرة. المناطق الزراعية الرئيسية بحاجة ماسة للأمطار بعد تسجيل درجات حرارة تصل إلى نحو 40°C مؤخرًا، ولا يُتوقع حدوث تحسن كبير قبل فبراير.

مع قرب الانتهاء من الزراعة، يتأثر المحصول بنسبة كبيرة، حيث تم زرع 93.1% من أراضي الذرة و96.2% من فول الصويا بالفعل، بحسب بورصة الحبوب في بوينس آيرس.

توقعات المحاصيل العالمية

يراقب المتعاملون أيضًا الطقس البارد في مناطق زراعة القمح بالولايات المتحدة وروسيا. وقال هيكي: "هناك بعض القلق بشأن مدى حماية الغطاء الثلجي لمحاصيل القمح من موجات البرد القطبية."

مع ذلك، يبقي وفرة المعروض العالمي من فول الصويا والذرة والقمح الأسعار بعيدًا عن مستوياتها القياسية في 2022. وأعلنت شركة Sovecon الاستشارية الزراعية يوم الثلاثاء عن رفع توقعاتها لصادرات القمح الروسي 2025/26 بمقدار 1.1 مليون طن لتصل إلى 45.7 مليون طن، حيث تُعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1% إلى 4.30 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.7% إلى 10.75 دولار للبوشل.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 2.3% إلى 5.36 دولار للبوشل.