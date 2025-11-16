الداخلية السعودية تطلق موجة جديدة من الترحيل والابعاد الفوري للوافدين من هذه الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن موجة جديدة من الترحيل والابعاد من المملكة لآلآف المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار حملة "وطن بلا مخالف" التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للعمل وخالية من المخالفين وضمان تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بسوق العمل، وحلول عام 2030 والمملكة خالية من المخالفين وجميع الأجانب فيها يعملون بطريقة نظامية ويخضعون للأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.

نفذت وزارة الداخلية السعودية حملة ميدانية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد شملت الحملة كافة مناطق المملكة، وتم تنفيذها لمدة 7 أيام، ابتداء من 15 /5 /1447، وحتى تاريخ 21/ 5 /1447، واسفرت عن ضبط 22156 مخالف، بينهم 14027 مخالفًا لنظام الإقامة، و 4781 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3348 مخالفًا لنظام العمل.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1924 مخالفًا أثناء محاولتهم دخول المملكة وعبور الحدود بطريقة غير نظامية، معظمهم من أبناء الجنسية الإثيوبية ويمثلون 62%، بالإضافة إلى %37 من الجنسية اليمنية، و 1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 32 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جريمة التستر وضبط المتسترين

لم تقتصر الحملة على ضبط الوافدين المخالفين فقط، فقد طالت أيضًا السعوديين الذين يتعاونون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال، مثل نقلهم من منطقة إلى أخرى أو ايوائهم أو تشغيلهم والتستر عليهم، حيث يعتبر ذلك جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقًا للقانون السعودي، وعقوبتها السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في التستر مثل السكن أو المركبة.

وقد أسفرت الحملة الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية، في ضبط 31 مواطن سعودي بتهمة التستر على المخالفين وتقديم المساعدة لهم.

وطن بلا مخالف.. حملة أسبوعية لضبط المخالفين وعشرات الآلاف يخضعون لتنفيذ الأنظمة

الحملة الميدانية الأخيرة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية ليست جديدة، لكنها امتداد لحملة وطن بلا مخالف التي تم اطلاقها منتصف عام 2017، ووفقًا لهذه الحملة تقوم الأجهزة الأمنية المشتركة بتنفيذ حملات ميدانية بشكل دوري لمتابعة وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، واخضاعهم للإجراءات النظامية المتبعة.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية الذي نشرته عبر منصة "إكس" فإن هناك الكثير من المخالفين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، ويبلغ عددهم 30236 وافدًا مخالفًا، بينهم 28407 رجال، و 1829 إمرأة، كما اوضحت الوزارة أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بترحيل 14916 مخالفًا، وإحالة 22091 مخالفًا للحصول على وثائق سفر، وأيضًا إحالة 4784 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

أهمية وطريقة الإبلاغ عن المخالفين

يعتبر الإبلاغ عن المخالفين، عملية تكاملية بين المواطنين والأجهزة الأمنية، لما في ذلك مصلحة للوطن وتوفيرًا للأمن والأمان، وقد حثت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والمقيمين، على الإبلاغ عن المخالفين من خلال الأرقام المجانية التابعة لها، وهي (911) من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) و (996) من بقية مناطق المملكة، وأكدت أنها سوف تتعامل مع البلاغات بطريقة سرية حفاظًا على سلامة الشخص المُبلغ.