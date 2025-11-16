السودان.. ارتفاع حاد لأسعار السلع في كردفان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وكالات)

تشهد عدد من مناطق كردفان الكبرى بوسط السودان، أزمة في وفرة السلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعارها، بعد منع وصول البضائع إليها من شمال السودان، حيث تعتمد مناطق كردفان ودارفور في غرب السودان، منذ اندلاع الحرب، على السلع الواردة من شمال السودان، إلى جانب الواردة من غرب أفريقيا.

وشكا تجار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس، من عدم وجود سلع غذائية، إلى جانب توقف وارد البضائع من محلية الدبة بالولاية الشمالية. وقال أحد العاملين في شحن السلع والبضائع في محلية الدبة، إن السلطات الحكومية أوقفت جميع العربات الناقلة للبضائع إلى دارفور وكردفان، مشيراً إلى أن القرار جاء عقب زيارة عبدالفتاح البرهان لمنطقة الدبة في الولاية الشمالية.