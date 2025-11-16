زفت السعودية بشرى سارة للمغتربين اليمنيين، حيث أعلن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، إنجاز جزء كبير من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الرابط بين اليمن والمملكة، والذي يعد الطريق البري الوحيد الذي يسلكه اليمنيين عند توجههم إلى السعودية أو عودتهم منها، بالإضافة إلى الحركة التجارية بين البلدين، كما أنه يمثل شريانًا حيويًا يربط بين محافظات مأرب، وحضرموت، وشبوة، ورغم أهمية هذا الطريق إلا أنه كان يعاني من الإهمال الكبير ويحتوي على الكثير من الحفريات التي تسببت بالكثير من الحوادث المرورية وراح ضحيتها العديد من المغتربين اليمنيين، وهو ما جعل السعودية تدخل بشكل عاجل لمعالجة مشكلة هذا الطريق الحيوي الهام وإعادة تأهيليه عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين اليمنيين.. انتهى زمن التعب والمسافات الطويلة

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إنجاز 91 كيلومترًا من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي يعد شريانًا حيويًا للنقل البري بين اليمن والسعودية، ويتنقل عبره الآلاف المغتربين اليمنيين في السعودية خلال توجههم إلى المملكة أو عودتهم منها، كما تكمن أهمية هذا الطريق في كونه الممر البري الوحيد للتبادل التجاري ونقل البضائع بين البلدين، بالإضافة إلى أنه يربط ثلاثة محافظات يمنية، هي مأرب وحضرموت وشبوة.

وأوضح البرنامج السعودي، أن المرحلة الثانية من المشروع اكتملت بطول 40 كيلومترًا بين منطقتي الضويبي وغويربان، ويضاف إليها المرحلة الأولى التي تم إعادة تأهيلها في وقتٍ سابق في في مايو 2024م بطول 50 كيلومترًا من الضويبي إلى العبر في حضرموت.

وكان البرنامج قد أعلن بدأ العمل في المرحلة الثانية من المشروع في21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

أهمية مشروع تأهيل وتوسعة طريق العبر الدولي

طريق العبر الدولي ليس مجرد طريق عادي، لكنه شريان حياة يربط عدة محافظات يمنية ويمتد حتى المملكة العربية السعودية، وهو الطريق الوحيد الذي يربط اليمن والمملكة في الوقت الحالي، لذلك فإن مشروع توسعته وإعادة تأهيله يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها السعودية في اليمن، وتكمن أهمية هذا المشروع في النقاط التالية:

- تسهيل الحركة التجارية وعبور المسافرين بين البلدين.

- سوف يساهم في تسهيل حركة المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية والمسافرين إليها.

- خفض نسبة الحوادث، ورفع مستوى السلامة. وانقاذ المغتربين والمسافرين بشكل عام من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها العشرات بسبب تدهور الطريق خلال الفترة السابقة وخروجه عن الخدمة بنسبة 80%.

- الربط بين عدة محافظات ومدن يمنية، أبرزها مأرب، وحضرموت، وشبوة.

- تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين اليمن والسعودية. والتبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع بين البلدين.

تأهيل طريق العبر الدولي.. خطوة مهمة تعكس حرص المملكة على دعم اليمنيين بمختلف المجالات

يعد مشروع تأهيل وتوسعة طريق العبر الدولي، خطوة مهمة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم الشعب اليمني في مختلف المجالات، ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من منظومة متكاملة تضم 31 مشروعًا ومبادرة لدعم قطاع النقل في اليمن، شملت تأهيل المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتطوير المنافذ الحدودية، وتأهيل نحو 150 كيلومترًا من الطرق الحيوية في مختلف المحافظات.

تكلفة مشروع تأهيل وتوسعة طريق العبر الدولي

مشروع تأهيل وتوسعة طريق العبر الدولي، يعد من المشاريع الكبيرة التي تنفذها السعودية في اليمن، وقد بدأ العمل فيه في 13 سبتمبر/ أيلول 2021، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 36 مليون ريال سعودي.