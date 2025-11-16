شكرا لقرائتكم خبر المدينة المنورة تحتضن مؤتمر أمراض الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمراض الدم 2025، ودشنت فعالياته اليوم وتستمر حتى 15 نوفمبر من العام الحال.

ويعد هذا الحدث العلمي الذي تحتضنه المدينة المنورة محطة بارزة تجمع كبار الأطباء وأخصائيي أمراض الدم والرعاية الصحية من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ليكون منصة رئيسية لاستكشاف الابتكارات الحديثة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال أمراض الدم، كما يتضمن المؤتمر برنامجا علميا شاملا يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة.

وسيحظى المشاركون بفرصة الالتقاء بأكثر من 100 متحدث عالمي ضمن 31 جلسة علمية و5 حلقات نقاش صممت لتعزيز الممارسات السريرية وإلهام التفكير المستقبلي, وسيعرض أكثر من 100 ملخص بحثي خلال المؤتمر، في إطار مواصلة النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، التي شهدت مشاركة أكثر من 32 ألف مشارك من 52 دولة، ونحو 600 متحدث وأكثر من 500 ملخص علمي منشور في مجلات مفهرسة عالميا.

وأكد رئيس رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة لأمراض الدم الوراثية أحمد طراوة أهمية مثل هذه المؤتمرات التي يتم من خلالها استعراض الأبحاث العلمية ومواكبة أحدث الممارسات الطبية والعلاجية، بما يسهم في تخفيف معاناة المصابين بأمراض الدم والحد من انتشارها، إضافة إلى تدريب الممارسين الصحيين على أحدث الأساليب الابتكارية التي وصلت إليها دول العالم في هذا المجال.