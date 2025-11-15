السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تتطلع إلى التزام الطرفين ببنود الاتفاق التي تُسهم في معالجة الخلافات والصراعات عبر الحوار الوطني الشامل، وتحقيق تطلعات شعب الكونغو الديمقراطية بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لكافة مناطق البلاد، وتشدد على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع".
وأضافت: "المملكة تثمن المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في تحقيق هذا الاتفاق الإيجابي والهام".
