جنوب إفريقيا تسمح بدخول 130 فلسطينيا بعد رفضها في البداية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار "أو. آر. تامبو" الدولي، الأربعاء الماضي، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية، لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، والتي هبطت في جوهانسبورغ على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة "غلوبال إيروايز"، لم توضح مدة الإقامة أو المكان التي تنوي الإقامة فيه. كما أن ليس لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم، لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.

وقال مفوض هيئة إدارة الحدود، مايكل ماسياباتو، في بيان، إنه بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية".

وسُمح للمسافرين بالدخول، مساء الأربعاء، بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة “جيفت أوف ذا جيفرز” الإنسانية التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.

وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية منظمة "غيفت أوف ذا جيفرز".

المصدر : عرب 48