واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, سخريته من المذيعة المغضوب عليها ونجمة قناة سكاي نيوز عربية, تسابيح مبارك خاطر. وكانت تسابيح, قد أثارت غضب الجمهور بعد زيارتها الأخيرة التي قامت بها لمدينة الفاشر, معقل مليشيا قوات الدعم السريع, وحكومة “تأسيس”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور قديمة لمذيعة قناة النيل الأزرق السابقة, قارنوها بإطلالتها الحديثة. الصور ظهرت في إحداها تسابيح خاطر, خلال فترة الدراسة قبل الشهرة والنجومية التي حظيت بها بعد دخولها مجال الإعلام وتقديم البرامج. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور والمتاعين للمنشور, فقد كتب أحد المعلقين ساخراً: “الصراحة القروش بتخلي البني آدم سمح”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “القروش بتخلي البني آدم سمح”.. جمهور مواقع التواصل بالسودان يواصل سخريته من المذيعة تسابيح خاطر بنشر صور قديمة لها قبل ظهورها في الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.