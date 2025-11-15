سيناريو "خيانة مشروعة" يحاصر صلاح في ليفربول!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في ظل تراجع أداء النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بصورة ملحوظة، وبلوغه 34 عاماً بنهاية الموسم الجاري (الصيف المقبل) يخطط ليفربول لتجربة النجوم الجدد لاختبار قدرة الفريق على دخول مرحلة جديدة لن يكون النجم المصري أحد وجوهها المؤثرة، وقد لا يكون أحد وجوهها على الإطلاق.

صلاح سوف يشارك مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تبدأ الشهر في المقبل في المغرب، وهي فرصة أكثر من رائعة لليفربول لتجربة الحياة بدون صلاح الذي تراجع مستواه كثيراً ويتعرض لحملة من الانتقادات، الأمر الذي يؤكد أن عالم كرة القدم والملايين من المشجعين بلا ذاكرة، ولا يعترفون باللاعب وتاريخه إذا تراجعت مستوياته، مما يجعل ليفربول أمام سيناريو خيانة مشروعة في تعامله مع صلاح.

فقد دعا نجم ليفربول السابق، دون هاتشيسون، فريقه السابق إلى إجراء "الحوار الصعب" مع المصري محمد صلاح، مقترحا استغلال الفترة التي سيشارك فيها مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية لتجربة أداء الفريق دونه.

وواجه النجم المصري سيلا من الانتقادات بعد تراجع أدائه في المباريات الأخيرة، بعد صيامه عن التهديف، وتقصيره في مجهوداته الدفاعية، إذ دعا العديد من محبي النادي إلى الاستغناء عنه، أو الجلوس معه لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال هاتشيسون، في مقابلة مع موقع "تيم تالك" إن التعاقدات التي قام بها "الريدز" في الصيف الماضي كانت ضرورية، معتبرا أن الثلاثي فلوريان فيرتز، وهوغو إكيتيكي، وألكساندر إيزاك، "سيبدؤون في التألق" عندما يغادر صلاح للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب في ديسمبر المقبل.

وأوضح النجم السابق، أن المدرب لن يتمكن من إشراك الثلاثي بأفضل شكل إلا بعد استبعاد صلاح من التشكيلة.

وأضاف: "المحادثة غير المريحة ستكون حول محمد صلاح، لأن هناك طريقة لدمج إكيتيكي وإيزاك في فريق واحد، لكن هذا يعني عدم وجود مكان لصلاح".

وأضاف أن هذه المحادثة ستتمحور حول "لماذا وكيف لا يمكن إدراج صلاح في الفريق".

ويرى هاتشيسون، أن فترة كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستكون اللحظة المثالية لتصور مرحلة ما بعد صلاح، والتخطيط للمستقبل، خصوصا أن اللاعب المصري، الذي جدد عقده في أبريل (نيسان) المقبل، سيبلغ 34 عاما بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل: "كل فريق في الدوري الإنكليزي يتمنى امتلاك فيرتز وإيزاك وصلاح، والآن على المدرب إيجاد صيغة مناسبة لجعل هؤلاء الثلاثة يلعبون معا إلى جانب إكيتيكي".