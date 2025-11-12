خبراء يحسمون الجدل: قرار ليفربول “الصادم” يقترب وصلاح جاهز لقبوله!

تتزايد التقارير مجددا التي تشير إلى أن نادي ليفربول يدرس بقوة احتمال رحيل نجمه المصري محمد صلاح في عام 2026، أي قبل عام واحد من نهاية عقده.

وقد دفع ليفربول مبلغا “زهيدا نسبيا” (36.9 مليون جنيه إسترليني) لنادي روما صيف 2017 مقابل صلاح، وهي قيمة استردها اللاعب أضعافا مضاعفة بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي.

صلاح، الذي يخوض موسمه التاسع مع ليفربول بعمر 33 عاما، صعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي ولعب دورا حاسما في إحدى أنجح الفترات في تاريخ ليفربول العريق.

والتزم صلاح بأكبر عقد في تاريخ ليفربول في أبريل من هذا العام، ليتقاضى الآن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

هذا المبلغ بدا مستحقا بعد أدائه الخارق في موسم 2024/2025، الذي كان الأفضل له بقميص النادي، حيث ساهم في 57 هدفا مذهلا (سجل 34 وصنع 23) خلال 52 مشاركة.

لكن منذ توقيع العقد، شهد أداء صلاح تراجعا ملحوظا، ففي 15 مباراة هذا الموسم، سجل 5 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة ما يثير تساؤلات حول اقتراب نهاية عصره الذهبي.

وقد أشار المحلل الرياضي غرايم بايلي الشهر الماضي، إلى أن ليفربول دخل مرحلة “النهاية” لمسيرة صلاح، مشيرا إلى أن عروضا مالية ضخمة من السعودية، حيث لا يزال الطلب على خدماته مرتفعا، ما قد يجعل رحيل النجم المصري في صيف 2026 خيارا اقتصاديا لا يمكن للنادي تجاهله.

“من الطبيعي أن يظهر اهتمام بصلاح في نهاية الموسم. للأسف، مع تقدم اللاعبين في العمر، قد يظهرون بمستوى رائع ثم يهبطون فجأة. الكثير من اللاعبين الكبار يصفون هذا التحول كأنه سقوط من حافة جرف — أجسادهم لا تجيب بعد على ما تريده عقولهم”.

وأضاف: “صحيح أن صلاح لا يبدو كلاعب يمر بهذه المرحلة فشكله البدني ممتاز، ولم يتعرض لإصابات خطيرة. لكننا نعرف أن هذه الظاهرة تحدث أحيانا. ربما يكون هذا الموسم هو موسم الانحدار. إذا حدث، فسيكون من المنطقي لليفربول أن يبيعه بثمن كبير وهو ما سيقبله صلاح بكل تأكيد”.

هل تراجع أداء صلاح حقا؟

سجل صلاح مع ليفربول 250 هدفا في 416 مباراة أي هدف أو تمريرة حاسمة كل 1.31 مباراة.

لكن منذ توقيع العقد الجديد في 11 أبريل الماضي، تراجع معدل صلاح إلى هدف أو تمريرة حاسمة كل 2.3 مباراة مع 7 أهداف و4 تمريرات فقط في 15 مباراة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة “فوتبول إنسيدر”، لا يزال صلاح تهديدا حقيقيا للدفاعات، لكنه إن استمر على هذا المنحى، فقد ينهي هذا الموسم بأقل عدد من الأهداف في مسيرته مع ليفربول وهو ما لم يحدث منذ انضمامه، إذ لم يسجل أقل من 23 هدفا في أي موسم سابق.

المصدر: “فوتبول إنسيدر”