ترمب: ننظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ينظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكيةمن طراز F35، في حين رجح مسؤول أمريكي أن ترمب سيوافق غالباً على بيع المقاتلات.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترمب تدرس طلباً سعودياً لشراء نحو 48 طائرة من الطراز ذاته، وأشاروا إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.

من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبيرج" نقلاً عن مسئول أمريكى مطلع أن ترمب من المرجح أن يوافق قريبًا على صفقة بيع مقاتلات إف-35 الحديثة إلى السعودية، فى خطوة قد تعزز قدرات الدفاع الجوي السعودي بشكل كبير، وأوضح المصدر أن الصفقة تشمل عددًا من مقاتلات الجيل الخامس، إضافة إلى أنظمة دعم تدريب وصيانة متقدمة، ما يجعلها واحدة من أكبر صفقات الأسلحة الأمريكية فى الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، وسط تأكيدات البيت الأبيض على دعم التحالف الدفاعي بين البلدين ومواجهة التهديدات الإقليمية.