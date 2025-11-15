بشرى سارة للسودانيين في السعودية.. إلغاء رسوم المرافقين وتفاصيل القرار المنتظر

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 15 نوفمبر 2025 06:03 مساءً - أثار نبأ انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور أمر ملكي سعودي يقضي بإعفاء السودانيين المقيمين من رسوم المرافقين ضجة واسعة داخل الجالية.

بشرى سارة للسودانيين في السعودية

وفور تداول هذا الخبر، تحركت جهات التحقق الإعلامية المحلية للتدقيق في صحته، وأكدت الجهات الرسمية في المملكة ولا سيما المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية أن هذا الإعلان لا أساس له من الصحة.

توضيح الجهات الرسمية

أوضح فريق "دبنقا" السوداني للتحقق من الأخبار أن الخبر المتداول لا يوجد له أي أثر في البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية أو الجوازات.

مشيرا إلى أن كافة التوجيهات والقرارات المتعلقة بالإقامة ورسومها تنشر عبر منصات الوزارة الرسمية باستمرار، ولم يتضمن أي منها شيئا يفيد بإعفاء السودانيين من رسوم المرافقين

السياق السياسي والتحذير من التضليل

يؤكد المحققون أن تسريب هذا النوع من الأخبار يأتي في سياق سياسي معين، لا سيما أنه تم تداوله في توقيت حساس تزامن مع تصاعد التحركات السياسية بين الرياض والخرطوم.

ويشتبه في دوافع نشره بأنها تهدف إلى التأثير في الرأي العام واستغلال الوضع السياسي الطارئ بين البلدين

بيان الجوازات السعودية

في سياق متصل، أكدت الجوازات السعودية في بيان رسمي صدر مؤخرا أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء رسوم المرافقين لا صحة له على الإطلاق، وأن الالتزام بدفع الرسوم الشهرية، والبالغة 400 ريال عن كل مرافق، لا يزال إلزامي.

كما حذرت من أن التعطل أو الامتناع عن السداد يعرض الكفيل والمرافقين لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات وإجراءات الترحيل

الاستثناءات المعتمدة رسميا

بالرغم من نفي إلغاء الرسوم بشكل كلي، فإن الجوازات السعودية أعلنت سابقا عن إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين، وهي فئات محددة تشمله حالات معينة فقط، إلى جانب إعفاء الأطفال المولودين داخل المملكة سواء من أب سعودي أو أجنبي وبعض الفئات الأخرى مثل الطلاب والبعثات الدبلوماسية، في إطار تسهيل الإجراءات ولا علاقة لها بالخبر المتداول حول السودانيين

ينبغي على أفراد الجالية السودانية وغيرهم الاعتماد في الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم القانوني ورسوم الإقامة على المصادر الرسمية فقط، كمنصة "أبشر" ومواقع الحكومة السعودية المعتمدة، لتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تفتقر للمصداقية.