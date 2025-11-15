شاهد بالفيديو.. الفنان المصري سعد الصغير يطيل الغزل في المطربة السودانية “مونيكا” ويصفها بالبسبوسة والكتكوتة: (آيه دا حلوة أوي وطاعمة أوي.. الله على رموشها الله على خدودها)

- 1/2
أطال الفنان المصري, سعد الصغير, الغزل في المطربة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت, وذلك بعدما استضافها عبر برنامجه المذاع على قناة “الشمس”.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهرت المطربة السودانية, الفنان المصري بجمالها الملفت ما جعله يطلق تصريح مثير للجدل تسبب في غضب الجمهور السوداني, على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان سعد الصغير, قد قال في تصريحه: (أنا أعرف أن السوداني لازم يبقى أسود أو أسمر لكن من السودان وبيضاء أزاي مش عارف!!).
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغزل المطرب المصري, في “مونيكا”, بمقاطع من بعض الأغنيات على شاكلة: (آيه دا حلوة أوي وطاعمة أوي.. الله على رموشها الله على خدودها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
