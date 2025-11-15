قتلى جراء نزاع عشائري في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل ما لا يقلّ عن ثمانية أشخاص وأُصيب تسعة آخرون في نزاع بين أفراد عشيرة واحدة حول أرض زراعية في محافظة واسط بجنوب شرق العراق، على ما أفاد مسؤول في الشرطة اليوم السبت.

وأكد المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، وقوع "نزاع بين أفراد عشيرة بسبب خلاف على أرض زراعية في الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ)" في قرية خشان على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة الكوت.

وأضاف "أدّى ذلك إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين" من العشيرة، مشيرا إلى أن الإشكال تخلله استخدام "أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأكد أن القوات الأمنية تقوم بتطويق القرية "لكن لم تحتو النزاع بعد".

وشهد العراق، الذي يعد اليوم نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا. لكن البلد يشهد الآن استقرارا.