الخلية الأمنية تقبض على معدات متطورة لتزوير العملة بحي المعمورة بالخرطوم

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة برفقة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير اليوم أعمال النظافة بشارع الستين بمحلية الخرطوم والذي شمل كنس ونقل الاتربة وطلاء الكربستون وذلك في إطار تهيئة الشوارع الرئيسة إضافة لإزالة بعض المخالفات على جانبي الطريق المتمثلة في هياكل العربات المدمرة ومخلفات أسوار المنازل والمحال التجارية والمرافق العامة وذلك تمهيدا لانشاء أسواق للبيع المخفض التي تخفف من معآناة المواطنين ضمن مجهودات الولاية واللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم
إلى ذلك وقف الوالي والمدير التنفيذي والخلية الأمنية بالمحلية على عدد من الأجهزة عبارة مطبعة للعملة وملحقاتها وماكينات متطورة للتصوير بإحدى المنازل بحي المعمورة بالخرطوم. كما توقف الوالي والوفد المرافق له من خلال الجوله على بعض المخالفات داخل حي الريان بالجريف غرب التي اشتكي منها مواطني الحي المتمثله في صناعة وترويج الخمور البلدية من بعض الأجانب ووجه الوالي بالتعامل معها فورا.
سونا
