والي الجزيرة يكشف عن خطة إسكان جديدة لأسر الشهداء

أدّت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، صباح اليوم، واجب العزاء بحي حبيب الله بمدينة ود مدني في الشهيد النقيب محمد المرتضى عمر عكاشة، أحد شهداء الوطن الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن السودان.

الوالي: دماء الشهداء عززت صمود القوات المسلحة

أكد والي الجزيرة اهتمام حكومته برعاية أسر الشهداء، معلناً عن ترتيبات جديدة لإسكانهم ضمن جهود الولاية في الوفاء لتضحياتهم. وشدّد على أن دماء الشهداء كانت نصراً وتثبيتاً للقوات المسلحة والقوات المساندة في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد.

منظمة الشهيد تشيد بدعم الولاية لأسر الشهداء

من جهته، ثمّن الدكتور إبراهيم الحسن، مدير منظمة الشهيد بالولاية، ما تقدمه حكومة الجزيرة من دعم وخدمات أساسية ومشروعات إنتاجية لأسر الشهداء، مشيراً إلى أن النصر بات قريباً وأن التمرد إلى زوال، ومستشهداً بخصال الشهداء وأدوارهم الوطنية.

والد الشهيد: مستعدون لتقديم المزيد دفاعاً عن الوطن

أعرب اللواء الركن معاش عمر عكاشة، والد الشهيد، عن فخره باستشهاد ابنه، داعياً أن تكون شهادته نصراً للقوات المسلحة وهزيمة لمليشيا أسرة دقلو الإرهابية، مؤكداً جاهزية أسرته للمضي في طريق الدفاع عن الوطن وتقديم المزيد من الشهداء إذا لزم الأمر.