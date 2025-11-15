قتلى من قوات الأمن بهجوم إرهابي في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن في نيجيريا هم جنديان وعضوان في مجموعة للدفاع الذاتي، أمس الجمعة، بكمين نصبه إرهابيون في شمال شرق نيجيريا، بحسب مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.

وأطلق أعضاء في جماعة إرهابية النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية تضم جنودا، وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي، وصيادين محليين كانوا يقومون بدورية قرب قرية "واجيركو" في منطقة "دامبوا" في ولاية بورنو، بحسب المصدرين.

تأتي الحادثة في إطار سلسلة هجمات نفذتها جماعات إرهابية مستهدفة قوات الأمن النيجيرية.

وقال مسؤول عسكري، طالبا عدم الكشف عن هويته "فقدنا جنديين وعضوين في قوة المهام المشتركة المدنية بكمين نصبه إرهابيون قرابة الساعة 16,30 أمس".

وأكد حصول "تبادل لإطلاق النار".

وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة تقريرا للأمم المتحدة عن الوضع، أورد الأرقام نفسها.

وأفاد هذا التقرير بفقدان عدد من الجنود.