تضامن وردّ حاسم… محمد رمضان يواجه تعليقًا جارحًا أثناء دعمه لأحمد سعد

دبي - فريق التحرير: أبدى النجم المصرّي، محمد رمضان، دعمه لزميله أحمد سعد بعد الحادث الذي تعرّض له صباح اليوم السبت أثناء توجهه لإحياء حفله في العين السخنة.

في هذا الإطار، شارك “رمضان” عبر “فيسبوك”، صورة تجمعه بأحمد سعد، معبّرًا من خلالها عن تضامنه وتمنياته له بالشفاء وعودته سريعًا إلى نشاطه الفني.

وخلال التفاعل الذي صاحب المنشور، ظهر تعليق من أحد المتابعين حمل أمنية بحدوث مكروه لرمضان نفسه، ما دفع محمد رمضان، إلى الرد بشكل مباشر، موضحًا أن من يطلق مثل هذه الأمنيات إنما يوجّه الضرر لنفسه قبل غيره وأن السلبية لا تعود إلا على صاحبها.

وقد لقي تعليق المتابع رفضًا واسعًا من الجمهور، الذي اعتبر هذا السلوك غير مقبول، مؤكدًا ضرورة احترام الفنانين والابتعاد عن نشر الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.

نذكر الفنّان أحمد سعد، تعرّض لحادث سير على طريق العين السّخنة عقب انتهائه من إحياء حفل زفاف في القاهرة ليلة أمس. وكشفت زوجته علياء بسيوني في تصريحات خاصّة أنّ الحادث وقع رغم قيادة سعد لسيارته بشكل طبيعيّ ودون تجاوز السّرعة، مشيرة إلى أنه نُقل على الفور إلى أحد المستشفيات، إذ يرافقه شقيقه الممثّل عمرو سعد.

وأضافت أنّ حالة زوجها مستقرّة، ومن المقرّر خروجه من المستشفى فور انتهاء الأطبّاء من الاطمئنان الكامل إلى وضعه الصّحّيّ.