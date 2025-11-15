شاهد بالصور والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. زوجة فنان الثورة السودانية تشعل مواقع التواصل في أول ظهور لها على السوشيال ميديا والجمهور يسخر: (دي القروية الكنت بتغني ليها؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لعروس حسناء قيل أنها زوجة فنان الثورة السودانية, أحمد أمين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت عروس الفنان أحمد أمين, الذي اشتهر بأغنية فض الإعتصام (هجمونا والبنوت نيام) مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها التي وصفت بالمثيرة للجدل. وكانت العروس الحسناء قد ظهرت بأزياء ضيقة ومن دون أكمام, الأمر الذي جعل الجمهور يسخر في تعليقاته, حيث كتب أحدهم ساخراً: (دي القروية الكنت بتغني ليها؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

