صحة الخرطوم تحتفل باليوم العالمي للبصر بجولات تفقدية لمستشفيات العيون في الخرطوم

شهدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبصر، من خلال جولات تفقدية لعدد من مستشفيات العيون، اليوم شملت مستشفى الوالدين للعيون، ومستشفى مكة لطب العيون بأم درمان، ومستشفى نور العيون العسكري.

وقاد الزيارة كل من د. أحمد البشير مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ود. محمد أحمد الشيخ مدير إدارة المستشفيات، ود. عبير السر مدير إدارة صحة العين، إلى جانب مدير مستشفى الوالدين د. صفوت البدري وعدد من الإداريين والتنفيذيين.

وأكد د. أحمد البشير أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والقطاع العسكري في تقديم خدمات العيون، مشيداً بنموذج التعاون بين «الجيش الأبيض والجيش الأخضر» في دعم الخدمات العلاجية المتخصصة للمواطنين. وقال إن المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم أصبحت أكثر قدرة على تقديم خدمات نوعية رغم التحديات الراهنة.

وأوضح البشير أن مستشفى الوالدين يستقبل أكثر من 7445 حالة شهرياً، لافتاً إلى أنه جرى خلال الاحتفال تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 2000 مريض، بجانب إجراء 150 عملية مجانية وتوزيع 2000 نظارة طبية للحالات المستحقة.

وفي السياق، أشاد اللواء طبيب عصام الدين ناجي مدير مستشفى نور العيون العسكري بجهود وزارة الصحة في تنفيذ الفعالية، مؤكداً أن المستشفى تمكن خلال فترة وجيزة من استعادة نشاطه من الصفر بعد الدمار الذي لحق بالمؤسسات الصحية نتيجة الحرب، مشيراً إلى حاجة المواطنين الملحّة لهذه الخدمات والعمليات المجانية.

من جهته، أوضح د. كرار علي المدير الطبي لمستشفى مكة لطب العيون أن يوم البصر العالمي يُعد مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بتقديم خدمات نوعية ومتطورة، مضيفاً أن المستشفى يُعد من المراكز الرائدة في جراحة وطب العيون، ويضم سبع عيادات تخصصية تشمل عيادات الأطفال والقرنية والجلاكوما والشبكية والمياه البيضاء والعيادات العامة.

كما أعلن عن تخصيص قسم مستقل لعمليات الشبكية، إلى جانب إنشاء ورشة هندسية لإعادة تأهيل الأجهزة، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل حالياً بجهود 11 اختصاصياً و6 عيادات بصريات، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

