انت الان تتابع خبر حمودي للسفير الإيراني: الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد آل صادق أنّ "نجاح الانتخابات يمثّل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي في العراق"، مشيرًا إلى أن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات تعكس قدرة الدولة العراقية على إدارة استحقاقاتها الدستورية بكفاءة ومسؤولية.

من جانبه، أكد حمودي، أن "الانتخابات شكّلت محطة وطنية مهمة جسّد فيها العراقيون إرادتهم الحرة، ومدى وعيهم باهمية الانتخابات في تصحيح الواقع والتغيير وبناء المستقبل الافضل"، منوهاً إلى ان ذلك سينعكس إيجاباً على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين.