ايه تي بي الختامية: سينر يجتاز دي مينور نحو النهائي الثالث تواليا

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانيا عالميا وحامل اللقب نهائي بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب للمرة الثالثة تواليا بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 7 5 و6 2 السبت في تورينو ضمن الدور نصف النهائي.

ويقترب سينر من خوض منازلة جديدة مع غريمه التقليدي الإسباني كارلوس ألكاراس الذي حسم صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية العام الحالي في مستهل البطولة الحالية، ذلك في حال اجتاز الاخير عقبة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم عندما يلتقيان في وقت لاحق.

وقال سينر عقب نهاية اللقاء "إنه الحدث الأخير في العام، ومن الرائع أن أُنهي الموسم بهذه الطريقة".

وأضاف "كانت مباراة صعبة جدا، خصوصا في بداية المجموعة الأولى. شعرتُ أنه يقدّم إرسالات ممتازة ودقيقة للغاية".

وتابع "في المجموعة الثانية كسرتُ إرساله مبكرا، ثم ارتفع مستواي. حاولت أن أكون أكثر عدوانية في اللعب، وقد نجح ذلك، لكنها كانت مباراة صعبة".

وكسب سينر اليد الطولى في المجموعة الأولى في وقت متأخر بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6 5، ثم ما لبث أن حسم المجموعة على إرساله بعد ساعة وست دقائق.

وشكّل ذلك نقطة تحوّل رئيسة في مجرى المباراة حيث هيمن الإيطالي بشكل شبه تام على المجموعة الثانية ليحقّق فوزه الثالث عشر من 13 مواجهة جمعته بالأسترالي.

وكان دي مينور بلغ نصف النهائي بعدما حقق فوزا واحدا في ثلاث مباريات خلال دور المجموعتين.

ولم يخسر سينر إرساله في اربع مباريات خاضها في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم للعام الحالي، في طريقه للنهائي.

وفاز سينر، الحائز على أربع بطولات كبرى، باجمالي 18 مجموعة خاضها في تورينو حيث هزم الأميركي تايلور فريتس في نهائي العام الماضي، محققا سلسلة من 30 انتصارا متتاليا في الملاعب الصلبة داخل القاعة.

كما لم يتخل ابن الـ 24 عاما عن أي مجموعة في البطولة الختامية، منذ خسارته نهائي 2023 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويتفوّق ألكاراس في أربع من مبارياته الخمس أمام سينر هذا الموسم، مع العلم أن جميع هذه المواجهات جاءت في نهائي بطولات، من بينها رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية.

أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام فجاء في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراس بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو.

ونوه سينر "الوصول إلى النهائي للعام الثالث على التوالي يعني لي الكثير".