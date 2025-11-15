انت الان تتابع بعد تنبيهات الأرصاد.. أمطار وسيول شرق الكتيب وعدسة "الكايد" توثّق المشهد الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 نوفمبر 2025, 5:25 مساءً

وثّق المصوّر الجوي سعد الكايد، مشاهد جوية خلّابة للأمطار التي هطلت، أمس الجمعة، على مناطق شرق الكتيب في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، وتسبّبت في جريان السيول وتجمّع المياه بعددٍ من المواقع الطبيعية. وأظهرت اللقطات المصوّرة تساقط البَرَد على أجزاء متفرّقة من المنطقة، وسط أجواء ماطرة استمرّت لساعات، جذبت هواة التصوير والمواطنين الذين توافدوا للاستمتاع بالمشهد الجوي المميّز. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا مبكّرًا حذّر فيه من حالة مطرية تؤثّر على محافظة تيماء، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنبيهات الأرصاد.. أمطار وسيول شرق الكتيب وعدسة "الكايد" توثّق المشهد الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.