انت الان تتابع بالفيديو.. "شاحنة تسحب ناقة نافقة" تثير الجدل أمام مسلخ عفيف ومطالبات بالتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مشهد وثقه أحد المارة، أثار مقطع فيديو متداول استغراب المتابعين، حيث ظهرت شاحنة لحوم وهي تسحب ناقة نافقة أمام المسلخ العام بمحافظة عفيف، في وقت متأخر من الليل، وخارج أوقات العمل الرسمية، ما فتح باب التساؤلات حول ملابسات الواقعة، ودفع مطالبات بفتح تحقيق عاجل.

ويوثق المقطع، الذي لم يُحدَّد تاريخه، شاحنة "دينا" مغلقة تُستخدم عادةً في نقل اللحوم من المسلخ إلى محال الجزارة، بينما كان سائقها ومرافقه يرتديان زيًّا مخصصًا للعاملين في المسالخ، وقد ظهرا وهما يسحبان الحيوان النافق بطريقة مثيرة للريبة، قبل أن يُغادرا الموقع بشكل سريع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين حال ثبوت المخالفات، مشيرين إلى أن وجود شاحنة لحوم في هذا التوقيت أمام المسلخ يُعد أمرًا غير مبرر ويستدعي التحقق.