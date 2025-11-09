تابع الان خبر الأمير محمد ينفي تماماً وجود زعلة مع مصر حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الإعلام اللي ينتقد السعودية وعلاقة السعودية ومصرية هو نفسه ينتقد فخامة الرئيس السيسي .
وأكد أن العلاقة السعودية ومصرية علاقة صلبة، قوية من أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، فتاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها في كل الظروف وفي كل الأوقات ، ولم يتغير هذا الشيء .
وشدد بن سلمان على أنه لم يصدر موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف واحد من الحكومة السعودية سلبي تجاه حكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولم تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة.
وأكد ولي العهد السعودي على ان ذلك قناعة راسخة ليست لدي القيادة في بلدين بل لدى شعبي البلدين، فالإشاعات بلا شك سوف يحاول أعداء المملكة العربية السعودية ومصر خلقها بشكل أو آخر سواءً من الدعاية الإيرانية أو الدعاية الإخوانجية لإحداث شرق بين العلاقة السعودية والمصرية .