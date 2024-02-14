شاهد لانا العقيل تثير الجدل بإطلالة جذّابة

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي لانا العقيل ضجة واسعة بين متابعيها بعد مشاركة إطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي.

وظهرت العقيل بإطلالة مختلفة أبرزت نحافتها وجمالها، وجاء ذلك بعد فترة طويلة من انتشار فيديوهات مفبركة مسيئة لها.

واجهت إطلالة العقيل هجومًا قويًا من قبل متابعيها، حيث علق أحدهم قائلاً: “قبل كانت صغيرة وش كبرها”. وقالت أخرى: “تعلمت الفوتوشوب عند مايا ماجد و مير”. وأضافت أخرى: “الخصر فوتوشوب واستعراض”.

وكانت العقيل قد تحدثت في وقت سابق عن الزواج مؤكدة عدم رغبتها في أن تكون زوجة قائلة: “ما أبغى أتزوج، الزواج مرة متعب وصعبة الحياة”.

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