بطولة فرنسا: سان جرمان المثقل بالإصابات يتخطى ليون في الوقت القاتل

الرياص - اسماء السيد - باريس : خطف البرتغالي جواو نيفيش فوزا قاتلا لباريس سان جرمان حامل اللقب والمثقل بالغيابات، على مضيفه ليون 3 2 الأحد في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مستعيدا الصدارة التي خسرها السبت.

وانفرد سان جرمان بالصدارة مجددا بفارق نقطتين عن مرسيليا الفائز على بريست 3 0 السبت، ولنس الذي تغلب على موناكو 4 1 في اليوم عينه.

وانتظر الفريق الباريسي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع ليسجل هدف الفوز عبر نيفيش، في سيناريو متكرر لفوزه الأخير على نيس بهدف نظيف في الدقيقة 90+4، قبل خسارته القارية الأولى على ملعبه أمام بايرن ميونيخ الألماني 1 2 ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني الفريق الباريسي من كثرة الغيابات، إذ دخل المباراة من دون المهاجم عثمان ديمبيليه والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش بسبب الإصابات، بالإضافة إلى ديزيريه دويه الغائب منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر للسبب عينه.

ومن المقرر أن يغيب الرباعي لأسابيع عدة، ما يعني عدم مشاركتهم في استحقاقات مهمة، أبرزها أمام توتنهام الإنكليزي في دوري الأبطال وموناكو في الدوري.

واضطر المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الاعتماد على وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن، فيما شغل لوكاس هرنانديز مركز الظهير الأيسر، في حين اختار الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والكوري الجنوبي كانغ إن وسيني مايولو في الخط الهجومي.

وانتظر زائير إيمري 26 دقيقة لافتتاح التسجيل والبصم على هدفه الأول هذا الموسم بتسديدة قوية قريبة بعد تمريرة من البرتغالي فيتينيا (26)، لكن مواطن الأخير أفونسو موريرا أفسد فرحته بالتعادل حين انسلّ بين الدفاع إثر تمريرة طويلة من السنغالي موسى نياكاتيه لينفرد بالحارس لوكاس شوفالييه ويسجل في مرماه (30).

ردّ كفاراتسخيليا بسرعة بعدما وصلته تمريرة فيتينيا ليجد نفسه بمواجهة الحارس السلوفاكي دومينيك غرايف فوضعها الكرة على يساره (33).

وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أعاد الإنكليزي أينسلي مايتلاند نايلز المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله التعادل مجددا، بطريقة مشابهة للهدف الأول، لكن هذه المرة بتسديدة من فوق الحارس مستغلا خروجه (50).

ودفع إنريكي بمجموعة من اللاعبين في جميع الخطوط، حتى جاء الهدف عبر نيفيش الذي سجل برأسية إثر ركنية نفذها كانغ إن (90+5).

ليل يسقط أمام ستراسبورغ

وتلقى ليل خسارته الثانية تواليا أمام مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين.

وأهدى القائد الهولندي إيمانيول إيميغا فريقه الفوز السابع هذا الموسم بتسجيله الثنائية في الدقيقتين 33 و62 في مباراة طُرد فيها لاعب الضيوف الإندونيسي كالفن فيردونك (90+3).

وكان إيميغا غاب عن المباريات السبع الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في الفخذ، لكنه رفع الأحد غلّته التهديفية إلى 4 أهداف في 5 مباريات ضمن الدوري.

في المقابل، تكبّد ليل ثاني خسارة تواليا بعد سقوطه أمام مضيفه النجم الأحمر الصربي 0 1 في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأضاع لوريان فرصة تحقيق فوزه الأول منذ ست مباريات بتعادله مع ضيفه تولوز بهدف سجله بابلو باجيس من ركلة جزاء (44) لمثله بالطريقة ذاتها عبر جبريل سيديبيه (65).

وأخفق الفريق بالخروج من المراكز المهددة بالهبوط بتعادله الرابع هذا الموسم، ليبقى في المركز السابع عشر بعشر نقاط، بفارق الأهداف فقط عن أقرب مركز آمن، بينما رفع تولوز رصيده إلى 16 نقطة.

وتكبّد نيس خسارته الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، وذلك على يد مضيفه متز 1 2.

وكان نيس تقدّم بهدف محمد علي شو (35) لكنه تلقى هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها غوتييه آن (53) ثم هدفا ثانيا عبر السنغالي حبيب ديالو (84).