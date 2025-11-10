شكرا لقرائتكم خبر «تجمع مطارات الثاني» ضمن المرشحين لجوائز برنامج سكاي تراكس العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينافس تجمع مطارات الثاني، المشغل لـ22 مطارا في مختلف مناطق المملكة، لنيل عدة جوائز ضمن نطاق برنامج سكاي تراكس العالمي لجودة المطارات؛ وذلك بهدف قياس تجربة المسافرين، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

وتأتي المشاركة بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين تجربة المسافرين، بما يعكس التقدم في البنية التحتية وجودة الحياة لمرتادي المطارات، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة على خارطة الطيران العالمية.

وأكد التجمع أن هذه الخطوة تمثل حافزا لمواصلة العمل نحو تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي، وتقديم تجربة سفر مميزة تعكس مكانة المملكة الريادية في قطاع الطيران.