شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. “مناوي” يلقب ياسر العطا بزعيم “البلابسة” والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)

أثار حاكم إقليم دارفور, مني أركو مناوي, ضحكات الجنود وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي لدى مخاطبته مع مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا, جمع من المقاتلين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطب مناوي, الجنود وحمسهم ورفع من روحهم المعنوية قبل أن يتيح الفرصة لمساعد قائد الجيش للتحدث. رئيس تحرير حركة جيش تحرير السودان, أطلق على ياسر العطا, قبل أن يمنحه الفرصة للحديث لقب “زعيم البلابسة”, ليرد عليه مساعد قائد الجيش بالهتاف الشهير: (بل بس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

