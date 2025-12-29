تركيا ومصر والسعودية أمام امتحان تاريخي هو الأكثر تعقيدًا في تاريخ هذه الدول منذ عقود.

■ السعودية اكتشفت أن الزحف الإسرائيلي الناعم عبر المخلب والعقال الإماراتي قد قطع شوطًا بعيدًا في خنق مصر والسعودية والتضييق على تركيا في حدودها الاستراتيجية، وما يحدث لهذه الدول الثلاث يؤكد ما ظل المخلصون والعقلاء من أبناء الشعب السوداني يرددونه منذ الطلقة الأولى التي أطلقتها إسرائيل عبر وكلائها من الجنجويد والإماراتيين وشتات الحرية والتغيير.

■ لم يعد سرًا أن تركيا والسعودية ومصر ستقدم للسودان الغالي والمرتخص في حربه ضد الجنجويد، وهذا الدعم سيكون كبيرًا وحاسمًا، ومع هذا فإن الشعب والجيش السوداني سيخوض معركته ضد الخونة والعملاء بكل مضاء وشجاعة وبسالة. ولم لا؟ فقد خاضها من قبل عندما كانت قيادة الجيش محاصرة داخل القيادة العامة والمليشيا تبسط سيطرتها على 90% من ولاية الخرطوم وابتلعت نصف ولاية النيل الأبيض وكل الجزيرة، وفي سنار لم تبق إلا بوابة التاريخ صامدة في وجه المغول الجدد.

■ شعبنا سينتصر، وسيكسر المؤامرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يوقنون.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد