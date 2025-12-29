تكنولوجيا: تسريب يكشف صور نسخة تجريبية من AirPods بنفس ألوان iPhone 5c

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك المسرب Kosutami في وقت سابق هذا الأسبوع صورًا جديدة لنموذج أولي من سماعات AirPods بألوان زاهية جدًا وهي الوردي والأصفر. هذه النسخ لم تصل للإصدار النهائي، لكنها تبقى مثيرة للاهتمام للمشاهدة.

وليس هذه المرة الأولى التي نسمع فيها أن أبل جربت ألوانًا ممتعة لسماعات AirPods. ففي 2023، كشف نفس المسرب أن أبل كانت تختبر ألوانًا تتناسب مع iPhone 7، مثل الوردي، الأحمر (Product RED)، البنفسجي، الأسود، والبلوند، لكن اللون البنفسجي لم يُطرح نهائيًا.

تُعرف هذه الألوان الجديدة لسماعات AirPods الجيل الأول باسم “ألوان iPhone 5c”، ويبدو أن المظهر جذاب جدًا. ومع ذلك، أصدرت أبل في النهاية سماعات AirPods باللون الأبيض فقط، وما زال الأمر على هذا النحو منذ نحو عقد كامل، باستثناء سماعات AirPods Max.

والأمر اللافت أن مرور ما يقرب من 10 سنوات على الكشف عن الجيل الأول في خريف 2016 لم يغير هذا التوجه.

يعد هذا النموذج مثالًا آخر على المنتجات غير الصادرة من أبل. في السابق، شارك Kosutami صورًا لـ AirPower غير الصادرة، ونسخة سوداء محتملة لسماعات Apple Vision، وبطاريات أولية محاطة بالمعدن لهواتف iPhone.

المصدر