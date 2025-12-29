“التجارة السعودية” تشهر بـ 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري

شهرت وزارة التجارة بــ 60 مواطنًا ومقيمًا أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت: غرامات مالية بلغت نحو مليوني ريال، والسجن والإبعاد عن المملكة لبعض المدانين، وحجز ومصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء تراخيصها، وتصفية أنشطتها، وشطب سجلاتها التجارية.

بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى وهي: منع المواطنين مرتكبي التستر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وضبطت الوزارة جرائم ومخالفات التستر للمشهر بهم في مناطق: الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، حائل، تبوك، وشملت أنشطة المنشآت التي ثبت تورطها: المقاولات، العقار، الأعمال التجارية، قطع الغيار، ورش الصيانة، التموينات، تجارة المواشي، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الألمنيوم والحديد والسكراب، الخردوات، الأثاث المنزلي، آلات التصوير، الملابس، الخدمات العامة وغيرها.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المدانين وهم كالتالي:

محمد سعود المطيري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1165)، المقاولات , غرامة 40 ألف ريال.

عيده علي الشهري (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4503)، الإنشاءات العامة، غرامة 50 ألف ريال.

عادل مبروك ربيع الربيع (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6804)، أعمال تجارية، غرامة 10 آلاف ريال.

عيد معوذ عويض المحمادي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7794)، المطاعم، غرامة 10 آلاف ريال.

عبدالرحمن بشار آل مصمع (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8331)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

علي محمد حمد الهاجري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4078)، الأعمال الكهربائية، غرامة 20 ألف ريال.

فرج عواد العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0574)، المقاولات، غرامة 30 ألف ريال.

علي حمد الخضيري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5732)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

منصور حسين الدعجاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8348)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

ماجد خالد محمد الحماد (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6446)، ورشة صيانة، غرامة 20 ألف ريال.

حزام عبدالله المالكي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0703)، معرض ألمنيوم، غرامة 10 آلاف ريال.

بدر عبدالله إبراهيم البصري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7407)، المقاولات، غرامة 20 ألف ريال.

حسين محمد صيادي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7507)، قطع الغيار، غرامة 50 ألف ريال.

غالية محمد سليم شرباتي (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6941)، تجارة الأخشاب، غرامة 20 ألف ريال.

خالد عبدالله اليحيى (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9047)، الملبوسات وتفصيل العقل، غرامة 20 ألف ريال.

منصور عيد مضف الشمري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4761)، قطع الغيار، غرامة 50 ألف ريال.

عبدالله حسن محجوب حداد (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9532)، آلات التصوير، غرامة 15 ألف ريال.

ماجد بشير البلوشي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5131)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

بدر عايد عيد العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX2301)، الإنشاءات، غرامة 20 ألف ريال.

خالد عبدالله عبدالرحمن العيدان (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8784)، التأمين، غرامة 10 آلاف ريال.

راضي حامد العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7958)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

أكرم محمود موسى الكريز (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX6744)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

مفلح محمد القحطاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1711)، المقاولات، غرامة 15 ألف ريال.

علي تركي مقحم المهيد (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6101)، الأغذية، غرامة 20 ألف ريال.

عدنان أحمد سماره (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6442)، الحديد والسكراب، غرامة 10 آلاف ريال.

الضو علي الزبير أحمد (سوداني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX1418)، تجارة المواشي، غرامة 15 ألف ريال.

خالد صالح العجاجي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7028)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

عبدالرحمن علي النجيدي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9511)، المقاولات، غرامة 100 ألف ريال.

صالح محمد القرني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3213)، المواد الغذائية، غرامة 5 آلاف ريال.

منصور سعيد محمد سعيد (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1071)، المواد الغذائية، غرامة 20 ألف ريال.

سمير غالب العتيبي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9193)، تجارة اللحوم، غرامة 40 ألف ريال.

سمية عايد العقيدي (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5972)، تشطيب المباني، غرامة 30 ألف ريال.

رولا إبراهيم حمدان (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5536)، الطباعة، غرامة 10 آلاف ريال.

ناصر حمود القحطاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9865)، تجارة الأعلاف، غرامة 20 ألف ريال.

مبارك بندر ذعار الدوسري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5977)، تجارة الأعلاف، غرامة 30 ألف ريال.

عبدالله عبدالرؤوف سلامة (مصري الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1061)، خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال.

ناصر عزيز البلوي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0724)، خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال.

محمد عبدالله محمد البصري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX9003)، أجهزة الإطفاء، غرامة 20 ألف ريال.

سالم عبدالله محمد باحطاب (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3004)، أعمال تجارية، غرامة 60 ألف ريال.

عجب علي الحربي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4315)، العقار، غرامة 15 ألف ريال.

ناجي صالح منصر الدوسري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX3427)، المواد الغذائية، غرامة 10 آلاف ريال.

عبدالله تركي مبرد الشمري (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX2507)، تجارة الخردوات، غرامة 10 آلاف ريال.

صالح راشد الرشدان (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4531)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

مازن منصور ناجي (يمني الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7202) المقاولات ، غرامة 10 آلاف ريال.

بشاير حسن مسفر الزهراني (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX2470)، إنشاءات المباني، مصادرة الأموال.

عبدالمجيد عايض سعيد القحطاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8624)، أدوات الغاز، غرامة 20 ألف ريال.

محمد المحمد (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX2086)، أدوات الغاز، غرامة 20 ألف ريال.

محمد إدريس آل حيدر (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0411)، منتجات الألبان، غرامة 10 آلاف ريال.

جبران حسن أحمد الحضاري (يمني الجنسية) هوية رقم (XXXXXX5741)، الأجهزة الإلكترونية، غرامة 40 ألف ريال.

محمد أحمد محمد الحازمي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6191)، الأجهزة الإلكترونية، غرامة 40 ألف ريال.

زيد محمد عبدالله التميمي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6239)، ورشة حدادة، غرامة 100 ألف ريال.

علي محمد خير عبدالحميد (سوري الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX7856)، المقاولات، غرامة 60 ألف ريال.

داليا محمد طلال نصر الدين بابا (سعودية الجنسية) هوية رقم (XXXXXX1123)، المقاولات، غرامة 60 ألف ريال.

عماد عبدالغني أحمد ناضرين (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX4288)، مكتب هندسي، غرامة 10 آلاف ريال.

عبد الحالق عيدا عبد الله زعرب (فلسطيني الجنسية) إقامة رقم (XXXXXX2919)، الانشاءات العامة، مصادرة الأموال.

أحمد بن علي بن أحمد معلم (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0182)، المقاولات، غرامة 10 آلاف ريال.

هائل احمد محمد اليماني (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX7236)، السيراميك، غرامة 50 ألف ريال.

فهد عبدالرحمن القداح (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX0715)، العقارات، غرامة 20 ألف ريال.

سامي عبد الهادي القليب المنهالي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX6757)، معادن ثمينة، غرامة 200 ألف ريال.

سليمان سند محمد الرشيدي (سعودي الجنسية) هوية رقم (XXXXXX8152)، مواد البناء، غرامة 200 ألف ريال.

جريدة المدينة