المواساة السعودية تنتهي من أعمال الفحص للأنظمة الطبية لمشروعها بمدينة ينبع الصناعية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الأخير في 2025 مقابل سلة من العملات العالمية،ليتحرك في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي،وذلك بعدما أظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان أن صانعي السياسة النقدية اتفقوا على ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.



حذر بعض الأعضاء من أن البنك قد يتخلف عن مسار تطبيع السياسة النقدية، مشيرين إلى أن انتظار اجتماع آخر قد يشكل "مخاطرة كبيرة" نظرًا لأن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال الأدنى عالميًا.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى ( 156.06¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.50¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 156.53¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الجلسات الأربعة الأخيرة ،بعدما اقترحت الحكومة اليابانية إنفاقًا قياسيًا للسنة المالية المقبلة.



•وحقق الين الأسبوع المنصرم ارتفاع قرابة 0.8% مقابل الدولار ،في أول مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالإضافة إلى توالي تحذيرات مسؤولي الحكومة اليابانية حول احتمالات التدخل لدعم العملة المحلية.



ملخص آراء البنك المركزي الياباني

صدر اليوم الاثنين فى طوكيو، ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي انعقد يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري وأسفر عن رفع سعر الفائدة إلى 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 1995.



أظهر المخلص تحول متشدد واضح بين معظم أعضاء مجلس الإدارة، حيث أشار العديد منهم إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.واتفقوا على أن رفع سعر الفائدة تدريجيًا وتقليص التحفيز النقدي ضروري لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.



حذر بعض الأعضاء من أن البنك قد يتخلف عن مسار تطبيع السياسة النقدية، مشيرين إلى أن انتظار اجتماع آخر قد يشكل "مخاطرة كبيرة" نظراً لأن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال الأدنى عالميًا.



وأشار بعض صناع السياسة إلى أن المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في اليابان مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى تساهم في ضعف الين، مما يزيد الضغط التضخمي عبر ارتفاع تكاليف الواردات.



وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجيًا وبثبات، مقتربًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مؤكدًا استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم لا يزال مستقر حول 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يشهد تداولات متذبذبة – توقعات اليوم – 29-12-2025