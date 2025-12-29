انت الان تتابع خبر جرس البرلمان يقرع إيذاناً ببدء الجلسة الأولى للدورة السادسة – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبدأ النواب بالدخول إلى القبة البرلمانية للشروع بمراسيم أداء اليمين الدستورية، التي سيعقبها فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وسط حضور نيابي واسع ورقابة إعلامية مكثفة.وتأتي هذه الجلسة بعد مرور 48 يوماً على الانتخابات التشريعية، ومن المقرر أن يفتتحها النائب الأكبر سناً، عامر الفائز، لتكون المحطة الدستورية الأولى التي لا تقبل التأجيل، وفقاً للتوقيتات الدستورية الملزمة لحسم هيئة الرئاسة.

وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى القبة البرلمانية، شهدت الساعات الأخيرة من ليل أمس الأحد تطورات فارقة؛ إذ قرر "المجلس السياسي الوطني" الممثل للقوى السنية ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، بينما أعلن تحالف "العزم" تمسكه بترشيح رئيسه مثنى السامرائي للمنصب ذاته؛ ما يفضي إلى دخول المكون السني بمرشحين اثنين، وترك خيار الحسم لإرادة النواب وكتلهم السياسية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر نيابي عن تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مؤكداً أن المباحثات ما تزال مستمرة داخل كتل الإطار التنسيقي لحسم الاسم النهائي. والمرشحون هم: (عدنان فيحان عن كتلة صادقون، ياسر المالكي عن ائتلاف دولة القانون، ومحسن المندلاوي عن كتلة الأساس)، وذلك بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية.

أما على صعيد المكون الكردي، فقد أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الاتفاق رسمياً على ترشيح شاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

