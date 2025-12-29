انت الان تتابع خبر استبدال 3 أعضاء من البرلمان الجديد قبل انعقاده (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثائق صادرة من المفوضية واطلعت عليها الخليج 365، فإن بديل عمر مشعان دبوس الفائز عن حزب تقدم سيكون عضو تقدم احمد الجابري، وبديل الفائز عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه سيكون هو له قادر، اما بديل الفائز عن تيار الموقف علي حمه صالح سيكون ديار صالح.ويبدو ان عمر مشعان سيبقى رئيسا لمجلس محافظة الانبار لذلك تم استبداله، اما ريبوار طه فسيبقى بمنصبه محافظا لكركوك.