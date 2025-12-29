انت الان تتابع خبر بالصور.. عامر الفائز "يترقب" اكتمال النصاب لافتتاح الجلسة الأولى للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير الصور إلى استكمال الاستعدادات الفنية داخل القبة، فيما يتجمع النواب في أروقة المجلس بانتظار إعلان بدء الجلسة التي تستهل بأداء اليمين الدستورية.وتأتي هذه الجلسة بعد مرور 48 يوماً على الانتخابات التشريعية، ومن المقرر أن يفتتحها النائب الأكبر سناً، عامر الفائز، لتكون المحطة الدستورية الأولى التي لا تقبل التأجيل، وفقاً للتوقيتات الدستورية الملزمة لحسم هيئة الرئاسة.

وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى القبة البرلمانية، شهدت الساعات الأخيرة من ليل أمس الأحد تطورات فارقة؛ إذ قرر "المجلس السياسي الوطني" الممثل للقوى السنية ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، بينما أعلن تحالف "العزم" تمسكه بترشيح رئيسه مثنى السامرائي للمنصب ذاته، ما يفضي إلى دخول المكون السني بمرشحين اثنين، وترك خيار الحسم لإرادة النواب وكتلهم السياسية.