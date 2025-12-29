انت الان تتابع خبر بدء توافد النواب الجدد لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الجلسة بعد مرور 48 يوماً على الانتخابات التشريعية، ومن المقرر أن يفتتحها النائب الأكبر سناً، عامر الفائز، لتكون المحطة الدستورية الأولى التي لا تقبل التأجيل، وفقاً للتوقيتات الدستورية الملزمة لحسم هيئة الرئاسة.وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى القبة البرلمانية، شهدت الساعات الأخيرة من ليل أمس الأحد تطورات فارقة؛ إذ قرر "المجلس السياسي الوطني" الممثل للقوى السنية، بينما أعلن تحالف "العزم" تمسكه؛ ما يفضي إلى دخول المكون السني بمرشحين اثنين، وترك خيار الحسم لإرادة النواب وكتلهم السياسية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر نيابي عن تقديم ثلاثة مرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مؤكداً أن المباحثات ما تزال مستمرة داخل كتل الإطار التنسيقي لحسم الاسم النهائي. والمرشحون هم: (عدنان فيحان عن كتلة صادقون، ياسر المالكي عن ائتلاف دولة القانون، ومحسن المندلاوي عن كتلة الأساس)، وذلك بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية.

أما على صعيد المكون الكردي، فقد أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الاتفاق رسمياً على ترشيح شاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.