مصدر: بدر والحكمة سيصوتون لهيبت الحلبوسي

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النواب عن بدر وتيار الحكمة الوطني سيصوتون بجلسة اليوم لصالح المرشح هيبت الحلبوسي ليكون رئيسا جديدا للبرلمان".

ويعقد مجلس النواب اليوم الاثنين (29 كانون الأول 2025) جلسته الأولى لحسم منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بحسب المدد المنصوص عليها في الدستور.
