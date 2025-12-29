انت الان تتابع خبر السومرية تنشر نص اليمين الدستورية التي أداها أعضاء مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء نص القسم كما يلي:وكان مجلس النواب قد عقد، اليوم الاثنين (29 كانون الأول 2025)، جلسته الأولى التي تضمنت أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية، تمهيداً لانتخاب هيئة الرئاسة استناداً إلى نصوص الدستور العراقي لعام 2005، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني واستكمال التحضيرات اللوجستية داخل القبة البرلمانية.