أسعار اليورو اليوم الخميس 25 إبريل 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى 51.12 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري:
وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 51.11 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس:
بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم إلى 51.10 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 51.44 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي:
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 51.10 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
وصل سعر اليورو في بنك البركة اليوم إلى 51.10 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر اليورو فيه اليوم نحو 51.09 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع.
سعر اليورو في المصرف المتحد:
وصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم إلى 50.79 جنيه للشراء و 51.32 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم نحو 50.10 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني:
وصل سعر اليورو فيه اليوم إلى 50.99 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.
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