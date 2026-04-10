«باركن» تُطلق مبادرة «مواقف لدعمكم»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «باركن»، عن إطلاق مبادرة «مواقف لدعمكم»، وهي مبادرة مبتكرة تهدف لدعم المجتمع المحلي عبر تمكين السائقين من خصم رسوم مواقف «باركن» بسهولة من خلال تسوقهم من المشاريع الصغيرة المشاركة في المبادرة المنتشرة عبر أرجاء المدينة.

وتهدف الحملة إلى دعم المشاريع الصغيرة، التي تقع ضمن نطاق مواقف المركبات التي تديرها «باركن»، بما يعزّز سهولة الوصول إليها، ويرفع معدلات الإقبال الجماهيري، ويدعم استدامة أعمالها في ظل بيئة عالمية.

وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمتعاملين استرداد رسوم مواقفهم عبر مشتريات مؤهلة من المتاجر المشاركة، من خلال عملية تحقق رقمية عبر تطبيق «باركن»، حيث يتم إيداع قيمة الخصم مباشرةً في محفظة «باركن» الرقمية الخاصة بهم، مما يحول عملية ركن المركبات من إجراء روتيني إلى دافع عملي للتوقف واستكشاف تلك الوجهات التي تتواجد بين معالم دبي المدينة الأشهر عالمياً وتسهم في تشكيل هويتها.

وقال أسامة الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل في شركة «باركن»: «تُعدّ المشاريع الصغيرة عنصراً محورياً في المشهد الاقتصادي لمدينة دبي، ومبادرة «مواقف لدعمكم» تجسيد لرؤيتنا في إعادة تعريف مفهوم المواقف لتصبح عاملاً مُمكِّناً للتنقل الحضري والتجارة المحلية. ومن خلال الربط الرقمي السلس بين المواقف وتجارب التسوق اليومية، تُسهّل باركن وصول المتعاملين إلى وجهاتهم المفضلة في الأحياء المختلفة، وتُسهم بفعالية في دعم الشركات والأعمال المحلية وتقوية المنظومة التي تدفع نمو المدينة وازدهارها».